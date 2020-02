"Szczygieł" to najważniejsza książka dekady. Filmowa ekranizacja jest już dostępna na DVD

Wydana w 2013 r. powieść "Szczygieł” Donny Tartt nie tylko stała się bestsellerem, ale również zdobyła prestiżową Nagrodę Pulitzera, a przez krytyków została okrzykniętą jedną z najważniejszych książek dekady. Jej ekranizacja, w której główne role zagrali nominowany do Złotego Globu Ansel Elgort oraz zdobywczyni Oscara® Nicole Kidman, jest już dostępna na DVD.

Theo Decker (Oakes Fegley) miał 13 lat gdy ostatni raz widział swoją matkę. Kiedy wspólnie odwiedzali Metropolitalne Muzeum Sztuki w Nowym Jorku doszło w nim do zamachu terrorystycznego. W wyniku wybuchu matka Theo zginęła, on cudem ocalał. Z ruin muzeum wykradł niewielkie, dziwnie fascynujące dzieło. Ulubiony obraz matki, przedstawiający szczygła przykutego łańcuchem do drążka.

Po zamachu Theo zostaje sam. Ojciec dawno go porzucił i nikt nawet nie wie, gdzie obecnie przebywa. Nastolatek trafia pod opiekę Samanty (Nicole Kidman) i Chance’a (Boyd Gaines) Barbourów, rodziców swojego szkolnego kolegi Andy’ego (Ryan Foust). Z czasem chłopak zżywa się z nimi, a jego opiekunowie poważnie rozważają jego adopcję. Niestety, tragiczne wydarzenia to uniemożliwiają. Tak rozpoczyna się dramatyczna podróż Theo od ekskluzywnych apartamentów przy Park Avenue po rozpustę półświatka w Las Vegas. Przez zakurzony labirynt podupadającego nowojorskiego antykwariatu po ciemne zakątki Amsterdamu. Obraz, który początkowo jest dla Theo bezcennym skarbem, z czasem sprowadzi go do podziemia handlarzy sztuką i sprawi, że Theo znajdzie się w samym środku śmiertelnie niebezpiecznego, zaciskającego się kręgu.

"Szczygieł” to ekranizacja bestsellerowej książki Donny Tartt uhonorowanej Nagrodą Pulitzera i okrzykniętej jedną z najważniejszych powieści dekady. Obraz na jej podstawie wyreżyserował John Crowley (serial "Detektyw”, filmy "Chłopiec A” i "Brooklyn”). Główne role w filmie zagrali Oakes Fegley ("Mój przyjaciel smok”), nominowany do Złotego Globy Ansel Elgort ("Baby Driver”), zdobywczyni Oscara® Nicole Kidman ("Godziny”), laureat Złotego Globu Jeffrey Wright (serial "Westworld”), Luke Wilson ("Genialny klan”), zdobywczyni Złotego Globu Sarah Paulson (serial "American Crime Story”), Willa Fitzgerald (serial "Krzyk”), Aneurin Barnard ("Dunkierka”) i Boyd Gaines (serial "Prawo i bezprawie”).

– Jestem jednym z wielu milionów ludzi, którzy podziwiają książkę Donny Tartt. Przeczytałem ją jak tylko trafiła do sprzedaży. Ujęła mnie sposobem w jaki pokazała żałobę i wstyd, a także historią młodego człowieka, który pozbawiony matki wyrusza w podróż do dorosłości – wyjaśnia reżyser filmu John Crowley.

– Uważam, że ta książka jest piekielnie inteligentna, zapadająca w pamięć i pozostawiająca po sobie ślad w naszych sercach i duszach. Ma wszystkie atuty, by stać się podstawą dobrego filmu. Aczkolwiek, jej zekranizowanie było wielkim wyzwaniem. Każda adaptacja polega na skracaniu, a "Szczygieł” jest tak dobry i kompletny, że trudno nam było się zdecydować, które wątki przenieść do filmu, a które nie. Oczywiście, chcieliśmy je sfilmować wszystkie – dodaje reżyser.

– To piękny i pełen emocji dramat, który wciąga od pierwszych chwil – mówi Ansel Elgort wcielający się w postać Theo. – To historia skradzionego życia oraz traumatycznych konsekwencji jednego, tragicznego zdarzenia – dodaje aktor.

Theo Deckera i jego matki nie powinno być tego dnia w muzeum. Wezwano ją do szkoły, ponieważ jej syn wdał się w jakąś awanturę. Ale przyjechali za wcześnie i padał deszcz, zatem postanowili odwiedzić muzeum, gdzie akurat była wystawa dzieł holenderskich mistrzów, w tym Carela Fabritiusa, ulubionego malarza matki Theo. Kiedy kobieta oddaliła się na chwilę, by dłużej podziwiać prace uwielbianego artysty nastąpił wybuch. W zamieszaniu jakie potem nastąpiło Theo uległ prośbie umierającego starszego mężczyzny, który mówił chłopcu, by ten zabrał obraz Fabritiusa zatytułowany "Szczygieł”. Przerażony chłopiec włożył bezcenny obraz do tory i opuścił muzeum dając początek wydarzeniom, których konsekwencje odczuwał przez lata.

Donna Tartt to jedna z najpopularniejszych, ale i najbardziej tajemniczych pisarek amerykańskich. Studiowała razem z Brete, Eastonem Ellisem, późniejszym autorem głośnego "American Psycho”, a jako pisarka zadebiutowała już w wieku 13 lat, kiedy jeden z magazynów wydawanych w Mississippi opublikował jej sonet. Na swoim koncie ma dopiero trzy powieści, z których każda została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników i krytyków. Pisze wolno (potrzebuje średnio 10 lat na napisanie jednej powieści) i przez długie lata konsekwentnie odmawiała zgody na ekranizacje swoich książek. "Szczygieł” jest pierwszą, przy której zmieniła zdanie.

O tym, że nagrodzona Pulitzerem książka Donny Tartt trafi na duży ekran wytwórnia Warner Bros. poinformowała w lipcu 2014 r., niecałe pół roku po premierze powieści. Dwa lata później ogłoszono, że obraz wyreżyseruje John Crowley a w 2017 roku okazało się, że w projekt zaangażowane będzie także Amazon Studios, które pokryje jedną trzecią budżetu produkcji.

Prace na planie "Szczygła” rozpoczęły się w 23 stycznia 2018 r. w Nowym Jorku. W kwietniu ekipa przeniosła się do Albuquerque w Nowym Meksyku, gdzie zrealizowano pozostałe zdjęcia. Światowa premiera filmu odbyła się 8 września 2019 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.