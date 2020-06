Kontrowersyjne wątki w "Szklanej pułapce 3". Pamiętacie te sceny?

Kultowy film w nowej perspektywie

Historia policjanta Johna McClane'a ( Bruce Willis ), który wraz z przypadkowym sklepikarzem Zeusem ( Samuel L. Jackson ) bierze udział w śmiertelnej grze groźnego przestępcy to klasyka gtunku. Film akcji z połowy lat 90. był sequelem poprzednich produkcji, które przyniosły Willisowi sławę. Oglądając jednak "Szklaną pułapkę 3" po latach, zwłaszcza mając na uwadze kontekst aktualnych wydarzeń w USA związanych ze śmiercią George'a Floyda , patrzy się na nią z zupełnie innej perspektywy. W kultowym filmie parokrotnie pojawia się np. wątek rasizmu pokazany w przewrotny sposób.

"Szklana pułapka 3": Bruce Willis oskarża Samuel L. Jacksona o rasizm

I kto tu jest rasistą?

Jedną z takich scen jest ta z baniakami, kiedy to duet głównych bohaterów próbuje rozwiązać zagadkę terrorysty Simona (odmierzyć 4 l, używając pojemników o pojemności 3 l i 5 l - przyp.red.). Dialog, który rozgrywa się między czarnym handlowcem a białym policjantem jest komiczny. To McClane zarzuca Zeusowi uprzedzenia związane z jego kolorem skóry. "Powiem ci, co jest twoim problemem. Nie lubisz mnie, bo jestem biały. Nie lubisz mnie, bo jesteś rasistą" - mówi policjant, budząc coraz większe zdziwienie swojego czarnoskórego partnera.