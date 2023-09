"Szybcy i wściekli 10" - recenzja Blu-ray od Galapagos

Fabuła "Szybkich i wściekłych 10" została wypatroszona z dramaturgii i stanowi zlepek dziesiątek często niepasujących do siebie stylistycznie pomysłów sklejonych na gumę do żucia. To w pewnym sensie "best of", stworzony na pożegnanie serii (finał rozbito na dwa filmy), w którym każda postać, jaka przewinęła się przez 22 lata trwania cyklu, dostaje swoje pięć minut (w epizodzie pojawia się nawet Meadow Walker). Co mogło pójść nie tak?