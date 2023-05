Tylko hity w polskich kinach. Rekordowy wynik. Rzucił widzów na kolana

Dystrybutor filmu poinformował, że wynik otwarcia "Szybkich i wściekłych 10" w naszym kraju to 276,4 tysiąca widzów. Oficjalnie lepszego rezultatu w tym roku w polskich kinach nie było. Do minionego weekendu tegoroczny rekord otwarcia należał do filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3", który zebrał na starcie 231,7 tysiąca osób.