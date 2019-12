"Szybcy i wściekli 9": pierwszy zwiastun to nie wszystko. Gwiazdy dadzą koncert

"Szybcy i wściekli 9" to film, o którym wciąż wiadomo bardzo niewiele. Znamy obsadę i datę premiery, ale dopiero pierwszy zwiastun dostarczy nam konkretnych informacji. Premierze zwiastuna będzie towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

Będzie też Charlie Puth, znany z kawałka "See You Again" (" Szybcy i wściekli 7 ") i Ozuna, kolejny piosenkarz, którego zobaczymy w nadchodzącej dziewiątej części serii.

Przypomnijmy, że projekt "F9" będzie kontynuacją "The Fate of the Furious" ("Szybcy i wściekli 8") z 2017 r. O fabule oficjalnie nic nie wiadomo, ale znamy za to znaczną część obsady. Poza wymienionymi wyżej gwiazdami w filmie pojawi się Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena i Michael Rooker.