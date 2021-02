Ta reklama z Sophią Loren przeszła do historii. Jej kulisy powstania są fascynujące

Sophia Loren to jedna z największych gwiazd światowego kina – znają ją z nazwiska nawet ci, którzy nie widzieli żadnego filmu z nią. Zdobywczyni wielu nagród filmowych, w tym Oscarów, Włoszka przez wiele dekad grywała w filmach uznanych reżyserów, partnerując innym ikonom wielkiego ekranu (Jack Lemmon, Marcello Mastroianni, Daniel Day-Lewis). Być może nie wszyscy to pamiętają, ale tak się składa, że Loren zapisała się także w historii polskiej reklamy. Chodzi o słynną reklamę makaronu Malma.

Wszystko zaczęło się 29 stycznia 2002 roku, gdy Włoszka przyjechała do Malborka, by dzień później zacząć zdjęcia do reklamy. Skąd w ogóle pomysł, by zatrudnić ją do tego typu przedsięwzięcia? Jak mówiła "Dziennikowi Bałtyckiemu" w lutym tamtego roku Hanna Baranowska, ówczesna wicedyrektor firmy Danuta SA., spółki produkującej makarony Malma, nie był to przypadkowy wybór.