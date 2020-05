Taika Waititi wyreżyseruje nowe "Gwiezdne wojny". Będzie też kolejny serial

To już oficjalne - Taika Waititi zasiądzie w fotelu reżysera kolejnego kinowego filmu "Star Wars". Reżyser i scenarzysta nagrodzony ostatnio Oscarem za scenariusz "Jojo Rabbit" zyskał wcześniej uznanie takimi filmami jak "Thor: Ragnarok" czy " Dzikie łowy ". Ze światem "Star Wars" łączy go serial "Mandalorian", w którym wyreżyserował finałowy odcinek pierwszego sezonu .

Waititi napisze także scenariusz nowych "Gwiezdnych wojen" razem z Krysty Wilson-Cairns. Autorka nominowana do Oscara za "1917" pisała wcześniej "Dom grozy", "Last Night in Soho" i kilka projektów krótkometrażowych.