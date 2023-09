Tak wygląda wnuczka Krystyny Jandy. Kontynuuje rodzinną tradycję

Jako dziecko wystąpiła w etiudzie szkolnej "Lena" i filmie "0_1_0" (w obu u boku swojej matki). W dorosłym życiu skupiła się na reżyserii. Jest studentką drugiego roku w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej film "Skarby" ("Did You Hear the Trees?") był pokazywany w 2022 r. na San Francisco Jewish Film Festival.