"The Last of Us" powraca. Pierwsze dramatyczne sceny

"The Last of Us" został okrzyknięty jednym z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych ubiegłego roku. W serwisie Rotten Tomatoes "The Last of Us" zebrał aż 96 proc. pozytywnych opinii od krytyków i 88 proc. od widzów. Serial otrzymał trzy nominacje do Złotego Globu, osiem nagród Emmy i Saturna dla najlepszego filmu grozy 2023 roku.