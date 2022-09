"The Silent Twins" ze Złotymi Lwami. Film o toksycznej miłości i jej koszmarnym finale

Agnieszka Smoczyńska jak nikt potrafi opowiadać o siostrzanych relacjach. Nic dziwnego, że po przeczytaniu scenariusza stwierdziła, że musi wyreżyserować "The Silent Twins". Nie sądzę, by komukolwiek udałoby się zrobić to lepiej. Film został doceniony na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wygrał Złote Lwy.