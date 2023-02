To była tylko kwestia czasu. Sparodiowano człowieka wieloryba

Choć obraz w reżyserii Darrena Aronofsky’ego zebrał bardzo średnie recenzje, to udało mu się z profitem zarobić w kinach (28 mln dolarów wpływu przy budżecie wynoszącym 3 mln dolarów). Co istotniejsze, sam Fraser ma szansę na zdobycie Oscara. Jego rola jest już na tyle głośna, że została ostatnio sparodiowana w "Saturday Night Live". Słynny program komediowy postanowił wyśmiać fakt, że Fraser nosił tzw. fat suit, czyli kostium pogrubiający. To rozwiązanie, które w Hollywood jest bardzo popularne - taki strój nosili chociażby Eddie Murphy, Colin Farrell czy Emma Thompson.