To już kolejny raz. Odcinek wyciekł do sieci

Przypomnijmy, że to już nie pierwszy raz, gdy produkcja HBO trafia przedwcześnie, nielegalnie do sieci. W 2022 r., przed finałem pierwszego sezonu, wydarzyło się to samo. Wtedy HBO pisało w oświadczeniu, że "agresywnie monitoruje i usuwa kopie z internetu". Jeszcze wcześniej, w 2017 r., do sieci trafił jeden z odcinków 7. sezonu "Gry o tron", co potem miało wpływ na oglądalność serialu.