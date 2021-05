To już koniec. Dave Bautista żegna się z Marvelem

Przygoda Dave'a Bautisty z komiksowym światem Marvela rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, kiedy to rozpoczął się casting do filmu "Strażnicy Galaktyki". Mierzący niemal 2 metry wzrosty Amerykanin nie był wówczas zbyt doświadczonym aktorem. Na koncie miał tylko kilka drugoplanowych ról i to w dość podrzędnych produkcjach. Aktor na pewno wyróżniał się posturą i wyjątkowo "drewnianą" grą. I to urzekło producentów filmu Marvela. Taki właśnie ma być Drax Niszczyciel, takiego człowieka szukamy.