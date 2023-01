To mogło się skończyć jeszcze gorzej. Szczere słowa żony Aleca Baldwina

Prokurator okręgowy Mary Carmack-Altwies wyjaśnia: "Tylko dlatego, że był to wypadek, nie oznacza, że nie jest to przestępstwo. Nasza ustawa o nieumyślnym spowodowaniu śmierci obejmuje niezamierzone zabójstwa. Nieumyślnie oznacza, że nie zamierzali tego zrobić, nie mieli zamiaru zabić, ale i tak to się stało i stało się to z powodu czegoś więcej, niż zwykłego zaniedbania, ponieważ nie zachowali należytej ostrożności ani rozwagi".