Bruce Willis pod opieką żony. Jego gwiazda jeszcze nie zgasła

Tymczasem Bruce Willis przebywa obecnie w swoim domu. Podczas świąteczno-noworocznego okresu opiekowała nim się żona Emma Heming, ale przed Bożym Narodzeniem odwiedziła go cała rodzina (włącznie z pierwszą małżonką Demi Moore). Wiadomo też, że w ostatnich dniach aktor dużo czasu spędzał z najstarszą córką Rumer Willis, która ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Osoba z otoczenia słynnego aktora powiedziała w Radar Online, że wiadomość o ciąży Rumer wprawiła aktora w zachwyt i zmotywowała go do walki z chorobą.