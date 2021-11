To oni są winni klęski. "Nie dostrzegają nic poza swoimi telefonami"

Co na to Ridley Scott? W podcaście słynny reżyser zdementował najpierw informację, że szefowie wytwórni Disneya, którzy przejęli studia 20th Century Fox, gdzie kręcony był "Ostatni pojedynek", byli źle nastawieni do filmu i skazali go na porażkę. "Nie. Disney wykonał fantastyczną robotę promocyjną" – powiedział Scott. "Owszem obawiałem się, że nie jest to film pasujący do ich profilu, jednak szefom wytwórni 'Ostatni pojedynek' naprawdę się podobał i zrobili wszystko, aby dobrze się sprzedał. Nie mogę nic zarzucić promocji filmu".