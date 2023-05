"To raczej zamyka dyskusję na temat jej popularności w Bollywood". Ekspert miażdży Janoszek

- Co stan to osobna kinematografia, gwiazdy, nagrody - opowiada. - Nawet gdyby Janoszek dostała nagrodę na JIFF, to też nie byłoby równoznaczne z tym, że jest gwiazdą. Warto byłoby sprawdzić zasady przyznawania nagród: jeśli była jedyną zagraniczną aktorką we wszystkich filmach biorących udział w JIFFA, to normalne, że dostała nagrodę. Ale to na pewno nie uprawniałaby do nazwania jej "gwiazdą Bollywood".