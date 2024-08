To słyszy od synów, wychodząc z domu. Maciej Zakościelny ma dla nich prostą odpowiedź

- Nie chcę, żeby to tak brzmiało, że ja dużo odmawiałem. Rzeczywiście tak było, ale chciałbym, żeby to było tak zrozumiane, że nie czułem, że to jest ten moment. Teraz czuję, zewsząd mi te sygnały przychodzą, że to jest ta właściwa chwila. Dlatego tak bardzo się cieszę i ekscytuję. Nie mogę się doczekać, a jednocześnie troszkę obawiam - powiedział aktor.