Tofifest zachęca do kina już 20 lat. Anna Seniuk, Emilia Krakowska, Krystian Pesta i Julia Szczepańska z nagrodami festiwalu

We wtorek w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się gala otwarcia 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze. Do artystów pofrunęły Złote Anioły - specjalne nagrody festiwalu. Tegoroczna odsłona to ponad 100 pokazów filmowych i ekscytujące spotkania z twórcami kina! Nagrody odbiorą także Robert Więckiewicz, Kinga Dębska, Aleksandra Popławska, Tomasz Ziętek.