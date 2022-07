Tom Cruise śpi na pieniądzach. W tym roku zarobił już ponad 100 mln dolarów

I pomyśleć, że początkowo Cruise nie znajdował się w kręgu zainteresowań producentów "Top Guna". Do roli Pete'a "Mavericka" Mitchella został wybrany inny młody aktor. Matthew Modine (kto o nim teraz pamięta?) w ostatniej chwili postawił jednak na ambitniejszy projekt i zagrał w produkcji Stanley'a Kubricka "Full Metal Jacket". W tym czasie Cruise kończył zdjęcia do filmu "Legenda", którego twórcą był Ridley Scott, brat reżysera "Top Gun". To z jego polecenia Cruise znalazł się w obsadzie kinowego hitu.