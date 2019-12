Tom Cruise szykuje się do lotu. Zobacz plakat "Top Gun: Maverick"

Premiera kontynuacji kultowego "Top Gun" zbliża się wielkimi krokami. Tom Cruise i Val Kilmer powrócą do swoich ról po 34 latach, choć tym razem nie będą rywalizować w przestworzach.

Choć Tom Cruise znowu wcieli się w rolę Mavericka, to nie będzie to już ten sam bohater co kiedyś. Można to wyczytać z symbolicznego plakatu, na którym 57-letni aktor ubrany po cywilnemu spogląda w niebo na mknące myśliwce. Czyżby obserwował swoich następców? A może to wspomnienie przeszłości?