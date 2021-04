Tom Cruise znowu wybuchł na planie. Nie mógł się zrelaksować w przyczepie

Pod koniec zeszłego roku cały internet huczał po publikacji nagrania, na którym Tom Cruise wulgarnie gani swoich współpracowników. - Jeśli jeszcze raz zobaczę, że to robicie, jesteście k...a skończeni. To samo tyczy się innych osób. Wy też stąd wylecicie. Nigdy więcej tego k...a nie róbcie – krzyczał na planie "Mission: Impossible 7" do członków ekipy, którzy nie zachowywali dystansu i ignorowali nakaz noszenia maseczek.