Tom i Jerry na Dzikim Zachodzie – recenzja DVD od Galapagos

Czy to źle? Przeciwnie, choć dorosłym będzie to pachnieć sztampą, dla młodszych widzów może być to pierwsze zetknięcie z westernem, wciąż przecież rezonującym w innych gatunkach. Dzięki temu dzieciaki nauczą się rozpoznawać pewne schematy, na które na pewno natkną się w przyszłości – sięgając kolejne kreskówki, filmy, czytając książki czy komiksy.