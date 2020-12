Co za rozczarowanie! Kot był idealny do tej roli

Nikola Tesla to jeden z najbardziej uznanych inżynierów epoki przemysłowej. Jego wkład w rozwój świata doceniany jest do dziś. Były plany, żeby nakręcić o nim film . Główną rolę miał zagrać Tomasz Kot . Aktor mocno nastawił się do roli Tesli.

- Nagle pojawił się Tesla. I w zeszłym roku przez trzy miesiące miałem w głowie taki "wirus Tesli". Przygotowywałem się. Mieliśmy zacząć sierpień, wrzesień. Latałem już do Londynu na próby. I to było tak bardzo realne - mówił "Super Expressowi".

Ostatecznie taki film nie będzie nakręcony, czego Kot bardzo żałuje. Pojawiały się opcje przekładania zdjęć, ale pandemia koronawirusa wymusiła całkowitą rezygnację z planów. Szukano innych rozwiązań, by rozciągnąć prace w czasie, np. zrobienie serialu, ale nawet to nie jest pewne.

- Ogłoszono już oficjalnie, że taki film powstanie. No i ciach. Nie ma. Przesunęli ten plan na marzec, potem wybuchła pandemia. Teraz już w ogóle słyszę plany, że może jakiś serial z tego będzie, może coś... To było bardzo dziwne, więc jeśli chciałbym czegoś spróbować, to ta energia, która została, ta gotowość... Po prostu chciałbym chociaż raz spróbować, sprawdzić się, zrealizować jakieś swoja założenia. Myślę sobie: "Kurde, może by to działało" - powiedział.