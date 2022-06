Tomasz Kot o roli Kleksa: "Bliżej mi do dzieci niż do dorosłych"

Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozbuchaniem wyobraźni dziecięcej, te historie nie mogą się zestarzeć. Dzieci zawsze będą dziećmi i będą miały swoje szalone pomysły, jakąś chęć spojrzenia po swojemu na świat. Za to film oczywiście się zestarzał, nie ma co ukrywać. To nie jest kultowy film z lat 80., który ludzie raz w miesiącu muszą obejrzeć. Mało tego. Kiedy ten temat się pojawia wśród moich znajomych, którzy, tak jak ja mają traumę wilkołaków, to pojawiają się stwierdzenia "tamten 'Kleks' był świetny". Ale kiedy pada pytanie "kiedy ostatni raz go widziałeś? Jak miałeś 8 lat?", to okazuje się, że faktycznie próba obejrzenia tego filmu ponownie nie kończy się zachwytem… genialne wspomnienie, niesamowita aura zostaje w głowie, ale jednak ten film żyje we wspomnieniach, ponieważ jest już stary.