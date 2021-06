Tony Soprano powraca. W kultową postać wcielił się syn zmarłego aktora

Prequel "Rodziny Soprano" będzie nosić tytuł "Wszyscy święci New Jersey". Tym razem nie będzie to jednak serial, lecz kinowa produkcja, której światowa premiera zaplanowana została na 1 października bieżącego roku. Film powstaje w studiach Warner Bros. i New Line Cinema, co oznacza, że już po 31 dniach od kinowej premiery będzie go można oglądać na platformie HBO Max.