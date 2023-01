"Top Gun" za rosyjskie pieniądze? Tak twierdzi znany amerykański producent

Przez trzy lata, od 2019 do 2022 r., Fischer był prezydentem firmy New Republic Pictures. Ta z kolei podpisała umowę z hollywoodzkim gigantem – Paramount Pictures. Umowa opiewała na dofinansowanie 10 tytułów, w tym "Top Gun: Maverick" oraz "Mission: Impossible 7". Gwiazdą obu jest Tom Cruise. Spółka New Republic miała wnieść 200 mln dolarów do produkcji 10 filmów (około 1/4 całego budżetu).