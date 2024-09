TOP Seriale. Wybraliśmy najlepsze serialowe premiery ostatnich miesięcy. Znasz je wszystkie?

W 1981 roku Terry Gilliam stworzył film właśnie o tym tytule. Mały chłopiec niespodziewanie trafia do świata fantasy, gdzie spotyka bandę, która skradła pewną bardzo drogocenną mapę... Po 43 latach serialową wersję tej opowieści zaserwował Taika Waititi ("Jojo Rabbit", "Co robimy w ukryciu", "Thor: Ragnarok") razem z Iainem Morrisem i Jemainem Clementem (duet, który stworzył też "Flight of the Conchords" czy właśnie komedię "Co robimy w ukryciu").