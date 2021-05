Torbicka o Orle dla Matuszkiewicza. "Ogromnie się cieszę"

Gala Orłów 2021 odbędzie się już 21 czerwca. Kompozytor Jerzy Matuszkiewicz jest pierwszym laureatem tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych Orły 2021. Jego nazwisko zostało ogłoszone przez Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego w środę 19 maja podczas programu Newsroom WP. Wydarzenie dla WP skomentowała Grażyna Torbicka. - Ogromnie się cieszę, ogromnie, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie obecny na gali, ale jeśli nie, to przecież była, jest i będzie jego muzyka. Dziennikarka dodała, że dzięki twórczości Matuszkiewicza filmy i seriale sprzed lat trafiają do kolejnych pokoleń. "Duduś" ma na koncie muzykę do takich hitów PRL-u jak "Czterdziestolatek", Stawka większa niż życie", "Wojna domowa", "Alternatywy 4".

