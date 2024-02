"Treasure". Zamachowski z gwiazdą "Dziewczyn" w niemieckim filmie o Holokauście

Lena Dunham (twórczyni serialu o milenialkach "Dziewczyny") gra Ruth, amerykańską dziennikarkę muzyczną, która wraz z ojcem, Edkiem (Stephan Fry), ocalałym z Holokaustu, wyrusza w podróż do Polski. Akcja toczy się w 1991 roku, czyli w okresie największych przemian transformacyjnych naszego kraju. Gdy Ruth pragnie zrozumieć przeszłość swojej rodziny, Edek chce na każdym kroku zmienić plany córki. Od samego początku widać różnicę w podejściu ojca i córki do podróżowania. "Treasure" oparty jest na podstawie prawdziwych wydarzeń opisanych w powieści autobiograficznej "Too Many Men" autorstwa Lily Brett.