"Trolle 3". Będziecie śmiać się i płakać. Ale musimy was ostrzec: możliwe, że zaczniecie... śpiewać

"Trollowe" szaleństwo zaczęło się w 2016 roku, gdy do kin zawitała pierwsza część przygód naszych kolorowych bohaterów. Cały świat dowiedział się wtedy nie tylko tego, że razem można więcej, ale że o wiele przyjemniej jest to robić tańcząc i śpiewając. To także ożywione zabawki z lat 90. nauczyły nas, że raz na jakiś czas jest "pora na przytulanie", choćby nie wiem, co.