"Trolle 3". Twórcy przyznają: "Kochamy nasze życie!". Nic dziwnego

Do polskich kin wchodzi film "Trolle 3". To kolejna część animacji, którą pokochali Polacy. Szalona opowieść o królestwie trolli tym razem zachęca nas do wspomnień z dekady, gdy triumfy święciły boysbandy. Film zatem pełen jest muzyki, tańca i... żartów z naszych idoli sprzed lat. Rozmawiamy z twórcami animacji o tym, jak to jest pracować nad najweselszym filmem roku i czy łatwo się "przestawi" po latach pracy w tak niezwykłej atmosferze.

