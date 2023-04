Trudne decyzje, walka o marzenia, bliskich i miłość... w nowym serialu Player Original

Wiemy na pewno, że zanim zadziorna główna bohaterka została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej przede wszystkim za sprawą nieodpowiedzialnej matki – Julity. Kobieta była członkinią przestępczego świata, a problemy z narkotykami sprawiły, że nie zajmowała się trójką swoich dzieci. W obliczu nieodpowiedzialności rodzicielki, Patrycja musiała stanąć na wysokości zadania i przejąć obowiązki nad młodszym rodzeństwem. A nie jest o to łatwo. Codzienność bohaterki i jej ukochanego, żyjących w nadmorskiej miejscowości, toczy się od jednego wakacyjnego sezonu i turystycznego szaleństwa do następnego. Pracują w smażalni ryb. Z końcem wakacji muszą jednak szukać nowego źródła dochodu. Krystian znowu zaczepi się przy kutrach rybackich, raz będzie to połów, raz naprawa łodzi w szkutni, co tam się nawinie. Pati idzie smażyć i kelnerzyć do pierwszego klubu, który zgłosi wakat. I tak co roku, całe życie, nieustanna prowizorka, byle tylko utrzymać się na powierzchni.