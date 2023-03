Twórca "Mikołajka" ukrywał go przed swoją córką. Nie znała prawdy o swoim nazwisku

Postanowiliśmy znaleźć prawdziwe archiwum dźwiękowe ogłaszające śmierć mojego ojca we francuskiej telewizji. To wtargnięcie rzeczywistości w idealne dzieciństwo Mikołaja musiało pozostać literackie i poetyckie. Nie chodziło o to, by Mikołaj dźwigał ciężar tej tragedii. Dlatego mimo usłyszenia wieści, zamierza bawić się z kolegami. Dokładnie to też mi się przydarzyło. Byłam w jego wieku, w wieku Mikołaja, kiedy zmarł mój ojciec. Tego samego popołudnia poznałam mojego najlepszego przyjaciela. Dzieci mają instynkt przetrwania, który niestety z biegiem czasu zatracają.