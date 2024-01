Tydzień Filmu Niemieckiego 2024

İlker Çatak w Pokoju nauczycielskim na przykładzie mikrospołeczności złożonej z nauczycieli i uczniów pokazuje, z jakimi problemami mierzy się dzisiejsza demokracja i jak radzić sobie z systemem hierarchicznym, którego nie da się ani zachować ani całkowicie zlikwidować. Asli Ösge w filmie Black Box przygląda się mieszkańcom jednej z berlińskich kamienic, zmuszonych do funkcjonowania w warunkach coraz mocniej ograniczanej wolności. Łączące ich do tej pory przyjazne sąsiedzkie relacje zaczynają kruszyć się w obliczu zagrożenia, skutkującego blokadą budynku przez policję. Odcięci od świata są również bohaterowie filmu Christiana Petzolda Czerwone niebo, spędzający wakacje w letniskowym domku nad morzem. Choć w rozżarzonym od upału i pożaru okolicznych lasów powietrzu czuć zbliżające się niebezpieczeństwo, dla początkującego pisarza nie ma to znaczenia, bo najważniejsza jest książka, nad którą pracuje. Literacka twórczość przesłania też związek dwójki znakomitych pisarzy: Ingeborg Bachmann i Maxa Frischa, o których trudnej relacji opowiada w filmie Ingeborg Bachmann – podróż na pustynię Margarethe von Trotta. Miara człowieka Larsa Kraume odnosi się do kolonialnej niemieckiej historii i uwikłania nauki w politykę. Na przeciwległym biegunie z kolei znajdują się bohaterowie filmu Kiedy znów będzie tak, jak nigdy nie było Sonji Heiss, przedstawiającego rodzinę dyrektora szpitala psychiatrycznego, która jego pacjentów traktuje jak bliskich. Wyjątkowy i nieprzystający do współczesnego świata jest także protagonista obrazu Wima Wendersa Perfekt Days, czyściciel tokijskich toalet, który potrafi dostrzegać uroki życia, czerpać z niego radość, a otaczających go ludzi obdarzać uwagą i życzliwością. Znakomity niemiecki reżyser jest też autorem innego filmu, który zostanie zaprezentowany ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego na pokazach dodatkowych. Anselm to opowieść o twórczości jednego z najważniejszych współczesnych artystów, Anselma Kiefera oraz jego monumentalnych projektach zrealizowanych w Niemczech i Francji.