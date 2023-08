Tylko dla dorosłych. Tym razem zobaczymy wersję bez cenzury?

W wywiadzie dla portalu "Comicsbeat" Vanesa R. Del Rey przyznała, że w przypadku "Nagiego instynktu", jako ilustratorka, musiała zmierzyć się z nowymi dla niej wyzwaniami: "Mamy tutaj do czynienia z historią adresowaną do dorosłych czytelników. Moje ilustracje musiały się temu podporządkować. Chciałam, żeby były one zmysłowe, uwodzicielskie. To historia o kobiecie, która ze swojego erotyzmu potrafi uczynić groźną broń przeciwko mężczyznom".