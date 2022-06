Tylko nie on. Brad Pitt też przechodzi na aktorską emeryturę

W najnowszym wywiadzie dla "GQ" Brad Pitt mówi o tym, że w Kalifornii, gdzie mieszka, wszyscy mają teraz obsesję na punkcie bycia autentycznym. Dla niego oznacza to dotarcie w głąb siebie i zmierzenie się ze wszelkimi sytuacjami, które go głęboko zraniły. Gwiazdor nie ukrywa, że miał problem z chorobą alkoholową. Otwarcie mówił o tym, że w walce z nałogiem pomógł mu kolega z pracy Bradley Cooper, a on sam trafił na spotkania anonimowych alkoholików, choć jak wiadomo nigdy nie był anonimowy.