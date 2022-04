Jeszcze będą płakać po Carreyu. Hollywood bardzo go skrzywdziło

W tym miesiącu Jim Carrey promuje premierę… drugiej części "Sonica". Gwiazdor ponownie wcielił się w złowieszczego Doktora Robotnika. Jak się okazało, może to być jego pożegnalna rola. Podczas wywiadu dla Access Hollywood Carrey odpalił petardę i zapowiedział koniec kariery: - Cóż, odchodzę na emeryturę. Mówię poważnie. Mam dość. Jeśli anioły przyniosą jakiś scenariusz napisany złotym atramentem i powiedzą mi, że warto, aby ludzie to zobaczyli, mogę to zrobić. Ale teraz mówię: odchodzę – powiedział 60-latek.