Uciekł do Rosji, aby uniknąć kary? Jego wspólnik trafił do więzienia

SEC uznał, że Seagal winny jest państwu 330 tys. dolarów, za to, że nie ujawnił, że otrzymuje pieniądze za promowanie pierwszej oferty monet Bitcoiin2Gen (B2G). W 2018 roku przed dwa miesiące reklamował on produkt w mediach społecznościowych posługując się hasłem "Nie przegap tego". Z tego tytułu miał on otrzymać 250 tys. dolarów w gotówce oraz równowartość 750 tys. dolarów w tokenach.