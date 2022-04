Karą więzienie. Surowa "ustawa Seagala" będzie obowiązywać w Rosji?

- Musimy zacząć od nauki. Nauka pomoże nam zrozumieć, co jest nie tak i jak to naprawić. Musimy edukować ludzi, aby wiedzieli, jak to naprawić, jak powinni się zachowywać. Musimy zorganizować system prawny w taki sposób, aby była możliwość surowego karania za popełnianie przestępstw przeciw środowisku – argumentował na posiedzeniu partii Steven Seagal.