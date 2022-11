Ujawniono raport ze śledztwa. Na planie "Rust" już wcześniej dochodziło do poważnych uchybień

W zeznaniach powtarza się wątek sytuacji sprzed tygodnia przed śmiertelnym wypadkiem. Wtedy to 24-latka odpowiedzialna za broń na planie filmu przygotowywała do użycia jeden z sześciu dostępnych rewolwerów. Miała go rozładować, po czym skierowała broń w dół, a ta przypadkowo wypaliła. Kilka dni później doszło do podobnego incydentu - jeden z kaskaderów chciał odbezpieczyć broń i przypadkowo wypalił w chacie, będącej częścią scenografii.