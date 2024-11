Uroczysta Gala Otwarcia EnergaCAMERIMAGE

W sobotni wieczór uroczysta Gala Otwarcia rozpocznie jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w tej części Europy. Toruńskie Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki wypełni się po brzegi ludźmi dla których kino odgrywa szczególną rolę. Filmowcy walczyć będą o statuetkę Złotej Żaby, która jest najważniejszym wyróżnieniem w świecie autorów zdjęć filmowych. W tym roku na czele Jury Konkursu Głównego stanie laureatka dwóch Oscarów, światowej sławy aktorka Cate Blanchett. W konkursie głównym znalazło się 12 filmów, w tym: Emilia Perez Jacques’a Audiarda (zdjęcia Paul Guilhaume), Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna (zdjęcia Michał Dymek), The Fire Inside Rachel Morrison (zdjęcia Rina Yang), Small Things Like These Tima Mielantsa (zdjęcia Frank van den Eeden), Kąpiel diabła Severina Fiali i Veroniki Franz (zdjęcia Martin Gschlacht). O Złotą Żabę powalczą także: Cabrini Alejandra Monteverde’a (zdjęcia Gorka Gómez Andreu), Konklawe Edwarda Bergera (zdjęcia Stéphane Fontaine), The Brutalist Brady’ego Corbeta (zdjęcia Lol Crawley), Vermiglio Maury Delpero (zdjęcia Mikhail Krichman), Gladiator II Ridleya Scotta (zdjęcia John Mathieson), Diuna: część druga Denisa Villeneuve’a (zdjęcia Greig Fraser) oraz Blitz Steve’a McQueena (zdjęcia Yorick Le Saux). Wiele z konkursowych propozycji oglądać będziemy mogli w Polsce po raz pierwszy.