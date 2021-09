Gorzej być nie może. Vega zmiażdżony w brytyjskiej prasie

Poprzednie filmy Vegi cieszyły się na Wyspach dużą popularnością. Niewykluczone, że będzie tak i tym razem. Przez długi czas brytyjscy recenzenci byli dość przychylni twórcy "PitBulla". Ale to się zmieniło. Mike McCahill z "The Guardian" napisał: "Zwykle zręczna technika polskiego reżysera Patryka Vegi całkowicie go teraz zawodzi. W tej ponurej historii o gliniarzu podążającym tropem porwanej dziewczyny przez rosyjską mafię nic się nie klei".