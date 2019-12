W finale fanom opadną szczęki. Wielki zwrot akcji po 40 latach "Gwiezdnych wojen"

Kiedy na całym świecie fani "Gwiezdnych wojen" głowią się, czy na święta dostaną wspaniały prezent, czy rózgę, aktor Richard E. Grant podgrzewa atmosferę do czerwoności.

- Co mnie zaskoczyło? Wielki plot twist związany z jednym z bohaterów, o którym w ogóle nie pomyślałem. Ma to sens zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fabularnym. I uważam, że jest niezwykle inteligentne. To nieprawdopodobne, żeby coś, co zaczęło się 40 lat temu ("Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja") doprowadzić do takiego końca.