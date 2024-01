W końcu w Polsce. Kontrowersyjny film od razu stał się hitem

Komedia zostanie także zapamiętana za sprawą długiej sceny na plaży (nie związanej z seksem), w której Jennifer Lawrence występuje całkiem naga. "Tak, zrobiłam to. Żadnych dublerek, żadnych zastępstw. To wszystko ja, cały czas, całkiem naga. Wszyscy na planie wciąż się mnie pytali: 'Jesteś pewna? Jesteś pewna?'. Nie zastanawiałem nawet przez chwilę. To było dla mnie zabawne. Na tym też polega moja praca. Nie widzę powodów, aby w takich scenach wyręczać się innymi osobami" - powiedziała nagrodzona Oscarem aktorka.