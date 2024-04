Wakacje przerodziły się w koszmar. Gospodarze pokazali prawdziwą twarz

W trylogii "Niezniszczalny" M. Nighta Shyamalana zdążył już udowodnić, że świetnie radzi sobie z rolami niebezpiecznych psychopatów. Do sieci trafił właśnie zwiastun nowego horroru z udziałem Jamesa McAvoya, "Speaks No Evil" Jamesa Watkinsa. Wystarczyło kilka fragmentów filmu, by się przekonać, że aktor przyszykował dla widzów kolejny pokaz prawdziwego szaleństwa.