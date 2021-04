Walter Olkewicz nie żyje. Aktor miał 72 lata

Informację o śmierci Waltera Olkewicza potwierdził jego syn. "Był dobrym człowiekiem, którego zamiłowanie do kreatywności i sztuki widać było we wszystkim, co robił. Przekazał mi tę pasję i nie mogę się doczekać, aż przekażę ją jego wnukom, które tak bardzo kochał" - czytamy w oświadczeniu scenarzysty Zaka Olkewicza.