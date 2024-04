Warwick Davis pożegnał żonę. Miała tylko 53 lata

Warwick Davis debiutował w "Gwiezdne wojny: Powrót Jedi", po czym George Lucas obsadził go w głównej roli w filmie "Willow" z 1988 r. To właśnie wtedy 18-letni aktor poznał o rok młodszą Samanthę, która znalazła się w gronie niskorosłych statystów. Na ślubnym kobiercu stanęli trzy lata później i wkrótce przeżyli ogromną tragedię. Ich pierwszy syn zmarł niespełna dwa tygodnie po narodzinach. Samantha poroniła drugą ciążę w 19. tygodniu, ale później los się do nich uśmiechnął i dane im było wychować syna i córkę.