Weronika Rosati czuje się niedocenianą aktorką. Odmówiła roli u boku Kevina Spaceya

Tymczasem Rosati chwali się w wywiadzie nagrodami za główną kreację w najnowszej zagranicznej produkcji "It''s not over". Aktorka została wyróżniona na szerzej nieznanych festiwalach IndieFEST Film Awards oraz Stockholm City Film Festival. Zdaje się, że może przebierać w zagranicznych ofertach, bo odrzuciła propozycję zagrania w tym samym filmie co Kevin Spacey.