Weronika Rosati chwali się sukcesem. Zagrała u boku Richarda Bransona

Weronika Rosati to córka projektantki Teresy Rosati i profesora nauk ekonomicznych Dariusza Rosatiego, byłego ministra spraw zagranicznych, obecnie posła na Sejm. Za sprawą kariery ojca Rosati od najmłodszych lat podróżowała po świecie. Już jako dwulatka mieszkała w USA, a później w Szwajcarii. Podobny scenariusz powtórzył się po latach w przypadku córki Weroniki. Aktorka wraz z dwuletnią Elżbietą mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Tam robi wszystko, co może, by spełnić marzenia o filmowej karierze.